Unfälle wegen unaufmerksamen Verkehrsteilnehmern in Weimar

Weimar. Am Wochenende wurde die Polizei in Weimar zu mehreren Verkehrsunfällen gerufen.

Am Samstag wurde die Polizei über eine Unfallflucht in der Berkaer Straße informiert. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr hier gegen das Bushaltestellenschild am Hauptfriedhof. Der Mast des Schildes wurde dabei abgeknickt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Auffahrunfall wegen Unaufmerksamkeit

Am Samstagnachmittag befuhren drei Autos die Jenaer Straße in Richtung Lindenberg. Am Waldschlösschen wollte einer der Fahrer auf den Parkplatz der Gaststätte abbiegen. Während des Einparkens geriet der Fahrer mit der Autofront wieder so weit auf die Fahrbahn, dass eine Autofahrerin eine Gefahrenbremsung durchführen musste. Der hinter ihre fahrende Autofahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen, da er laut Angaben der Polizei keinen ausreichenden Sicherheitsabstand eingehalten hatte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde.

Vorfahrt missachtet

Am Samstagabend wollte ein Autofahrer das Tankstellengelände in Gelmeroda verlassen. Wie die Polizei mitteilte, missachtete er dabei die Vorfahrt eines vorfahrtberechtigten Verkehrsteilnehmers und es kam zum Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Mehrere Verkehrszeichen beschädigt

Am Sonntagmittag war der Fahrer eines Transporters auf der B7 in Richtung Erfurt unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, kam er aufgrund von Unaufmerksamkeit im Bereich der Abfahrt zum Möbelhaus Rieger nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei mehrere Verkehrszeichen und Leitpfosten. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

