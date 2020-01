Bad Berka. Eine 20-Jährige ist in Bad Berka auf glatter Straße mit ihrem Wagen gerutscht, gegen ein Verkehrsschild und eine Laterne gestoßen. Ihr Auto landete schließlich in einer Gartenhecke.

Unfall in Bad Berka: Gegen Laterne gefahren und in Hecke geschlittert

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ist es in Bad Berka am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht gekommen.

Eine 20-jährige Opel-Fahrerin war auf der Blankenhainer Straße unterwegs, als sie wegen Glätte und unangepasster Geschwindigkeit zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen und anschließend mit einem Verkehrszeichen und einer Laterne zusammenstieß. Danach krachte sie - quer über die Fahrbahn schlitternd - in einen Grundstückszaun und in die Hecke eines weiteren Grundstücks.

Die junge Frau wurde leicht verletzt. Für die Bergung des Autos musste die Fahrbahn zwischenzeitlich komplett gesperrt werden. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die winterlichen Straßenverhältnisse haben im restlichen Freistaat zu weiteren Verkehrsunfällen geführt. So war eine 25-Jährige am späten Samstagabend mit ihrem Auto auf der B4 zwischen Gebesee und Straußfurt von der schneeglatten Fahrbahn abgekommen. Weiter nördlich ereignete sich auf der gleichen Bundesstraße ebenfalls ein Verkehrsunfall. Ein 41-Jähriger hatte hier die Kontrolle über sein Auto verloren. Auf winterlicher Straße war er zwischen den Anschlussstellen Nordhausen und Sundhausen von der Straße abgekommen und sei anschließend in der Leitplanke gelandet. Ebenfalls am Samstagabend waren auf der A4 bei Weimar zwei Autofahrer aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse verunglückt.

