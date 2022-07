Unfall mit drei verletzten Kindern - Mann bedroht Passanten

Weimar Nach einem Vorfahrtsfehler kam es in Weimar zu einem Unfall. Dabei wurden drei Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren verletzt. Zudem meldet die Polizei einen aggressiven Mann, der mehrere Passanten bedroht hat.

Die Meldungen der Polizei für Weimar

Drei Kinder verletzt

Drei Kinder wurden bei einem Unfall am späten Freitagnachmittag in Weimar leicht verletzt. Ein 52-jähriger Mazda-Fahrer war Polizeiangaben zufolge auf der Belvederer Allee aus Richtung Schloss Belvedere unterwegs. Ihm entgegen fuhr ein 45-jähriger Dacia-Fahrer mit seinen drei Kindern an Bord, der an der Einmündung zum Steinbrückenweg der Hauptstraße folgen wollte. Der 52-Jährige Mazda-Fahrer missachtete dabei laut Polizei die Vorfahrt des Dacias. Glücklicherweise wurde keiner der Insassen schwer verletzt, jedoch erlitten die drei Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren aufgrund des Aufpralls Hämatome durch ihren Sicherheitsgurt. Sie wurden im Klinikum behandelt.

Aggressiver Mann am Supermarkt

Die Polizei erhielt am Samstag gegen 13 Uhr eine Information über eine aggressive Person am Rewe-Markt in der Marcel-Paul-Straße in Weimar. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 44-jähriger Weimarer mehrere Passanten und Kunden verbal beleidigt sowie bedroht hat. Zudem warf er eine Bierflasche gegen ein Auto und drohte einer unbekannten Frau mit einer Flasche. Die Polizei sucht zur Aufklärung der Straftat nach weiteren Zeugen und Geschädigten.

Fahrer begeht Unfallflucht

Der Besuch in Weimar endete für einen 60-jährigen Österreicher mit einem Aufenthalt im Klinikum. Am Freitagnachmittag befand er sich mit seiner Reisegruppe auf einem Fußweg am Platz der Demokratie. Ein weißer Mercedes mit Ilm-Kreis-Kennzeichen passierte die Gruppe und touchierte mit dem Außenspiegel den 60-Jährigen am Unterarm. Der später ermittelte Fahrer beging Unfallflucht. Der Wiener wurde im Krankenhaus behandelt.

Berauscht und Drogen im Gepäck

Polizisten kontrollierten Samstagmorgen einen Renault in der Rießnerstraße in Weimar. Die 40-jährige Fahrerin stand unter Drogeneinfluss. Im Auto wurde Marihuana, Methamphetamine sowie weitere kleine Mengen an Betäubungsmitteln gefunden. Die Frau und ihr 39-jähriger Beifahrer wollten von den Drogen zwar nichts gewusst haben. Die Beamten beschlagnahmten die Betäubungsmittel und untersagten die Weiterfahrt, die Frau wurde zur Blutentnahme gebracht.

