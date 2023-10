Unfall mit fast vier Promille und Tabakdiebe am Werk - die Polizeimeldungen aus Weimar und Umgebung

Weimar. Ein Mazda-Fahrer hat sich mit 3,81 Promille hinters Steuer gesetzt und in Buttelstedt wurden aus einem Einkaufsmarkt Tabakwaren im mittleren vierstelligen Geldwert entwendet.

Einen „wilden Ritt“ hatte am Sonntagabend ein 41 Jahre alter Mazda-Fahrer auf der Landstraße von Bad Berka Richtung München. Laut Polizeiangaben sei er ohne ersichtlichen Grund nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Leitpfosten zusammengestoßen. Der 41-Jährige lenkte sein Auto zurück auf die Fahrbahn. Dort konnte ein entgegenkommendes Auto dem Mazda gerade noch ausweichen, touchierte dabei allerdings die Leitplanke.

Der Mazda-Fahrer ließ sich davon nicht beirren und fuhr weiter auf der Gegenfahrbahn, so dass er 30 Meter an der Leitplanke entlangschliff und diese beschädigte. An beiden Autos entstand Sachschaden. Der Grund für die unfallreiche Fahrt war schnell gefunden. Der Mann pustete einen Wert von 3,81 Promille ins Testgerät. Er kam zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Einbrecher stehlen Tabak in Buttelstedt

Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in Buttelstedt ein. Dazu brachen sie laut Polizeimeldung zwei Schlösser am Hintereingang heraus. Innen öffneten sie gewaltsam die Bürotür und durchwühlten die Räumlichkeiten. Tabakwaren im Wert von 4000 Euro aus dem Büro und nochmal Tabakwaren im Wert von 1000 Euro aus einem Automaten im Verkaufsraum waren letztendlich die Beute der Einbrecher. Den Tresor zu öffnen, scheiterte.

Wildunfall bei Oettern

Am Sonntagmorgen gegen 6.45 Uhr ist ein Audi auf der Landstraße von Buchfart Richtung Oettern mit einem Reh kollidiert. Das Tier lief laut Polizei etwa 800 Meter vor der Ortslage Oettern plötzlich über die Straße. Trotz Gefahrenbremsung konnte die Fahrerin die Kollision nicht mehr verhindern. Das Tier starb noch an der Unfallstelle, das Auto wurde beschädigt.

