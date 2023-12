Weimar Joan Gutzmann zeigt in der Galerie Markt 21 Fotografien von Weimar, wie man es selten sieht.

Weimar durch die Augen einer jungen Künstlerin sieht man aktuell in der Galerie am Markt 21. Joan Gutzmann, die 2004 in der Kulturstadt geboren wurde, zeigt Fotografien, die oft unbeachtete Ecken der Stadt in ein neues Licht rücken. Noch bis 7. Februar ist die Ausstellung des Projekts „Kulturstadtbonus“ dort zu sehen.