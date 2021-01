Uni-Bibliothek Weimar: Basisbetrieb wird gut angenommen

Die Bibliothek der Bauhaus Universität Weimar in der Dämmerung.

Alles in allem werde der „Basisbetrieb“ der Universitätsbibliothek Weimar gut angenommen. Das teilte Bibliotheksdirektor Frank Simon-Ritz auf unsere Anfrage mit. „Wir haben den Eindruck, dass gerade die Studierenden froh sind, dass die Bibliothek nicht ganz geschlossen ist und die Bestände zumindest für die Ausleihe zur Verfügung stehen.“ Basisbetrieb bedeutet, dass nur Ausleihen und Rückgaben von Medien möglich sind. Um Kontakte zu reduzieren, werde dieser Service jedoch nur für Universitätsangehörige angeboten. Seit Start des „Basisbetriebs“ wurde dieser täglich von durchschnittlich rund 100 Nutzern in Anspruch genommen. Zum Vergleich: Davor waren es – mit längeren Öffnungszeiten und Zugänglichkeit der Freihand- und Arbeitsbereiche -im Durchschnitt 440 Nutzer pro Tag.

Natürlich sei es bedauerlich, so Simon-Ritz weiter, dass der Ausleihservice für Gastnutzer derzeit nicht angeboten werden kann. Das habe ausschließlich mit der seit 16. Dezember dringend gebotenen Kontaktminimierung zu tun. Für Auskunfts-Fragen werde wieder verstärkt die zentrale Mail-Adresse info@ub.uni-weimar.de genutzt.

Insgesamt haben die Bibliotheksmitarbeiter, so Frank Simon-Ritz, den Eindruck, „dass im Augenblick die digitalen Angebote der Bibliothek bis hin zu den von uns lizensierten Streamingdiensten noch stärker genutzt werden“. Derzeit gelten die Regelungen bis zum 11. Januar, doch der Bibliotheksdirektor geht davon aus, dass diese Regelungen in den am Mittwoch stattfindenden Online-Gremiensitzungen verlängert werden.