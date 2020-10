Uni-Bibliothek Weimar schränkt Nutzung ein

Die Weimarer Universitätsbibliothek schränkt zum Semesterbeginn ab 2. November wieder die Zugänglichkeit für Nutzer ein, die nicht der Bauhaus-Universität angehören. Nach dem Lockdown hatte sie ab 20. Juli der interessierten Allgemeinheit wieder eine begrenzte Anzahl von Lese- und Arbeitsplätzen zur Verfügung gestellt. Damit habe sie über den Sommer gute Erfahrungen gemacht und war mit der entsprechenden Regelung auch in den Herbst gestartet.

Schon jetzt zeichne sich aber ab, dass es bei der coronabedingt begrenzten Anzahl von Lese- und Arbeitsplätzen mit Beginn der Veranstaltungen des Wintersemesters in der Uni-Bibliothek zu Engpässen kommen werde. Die Universitäts- und die Bibliotheksleitung würden sich aber in der Pflicht sehen, insbesondere Universitätsangehörigen das Arbeiten vor Ort in der Bibliothek zu ermöglichen.

Vor diesem Hintergrund werde es ab dem 2. November nur noch ein begrenztes Kontingent an Nutzungsmöglichkeiten der Arbeits- und Freihandbereiche für Nicht-Hochschulangehörige geben. Nach aktuellem Stand dürfen sich nur maximal 130 Nutzer gleichzeitig in der Bibliothek aufhalten. Deren Kontaktdaten werden über die Thoska-Karte erfasst, die zum Eintritt zwingend notwendig ist. Darüber hinaus bleibt es bei der allgemein gültigen Regelung, dass außerhalb des Arbeitsplatzes eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden muss sowie die Einnahme von Speisen und Getränken nicht erlaubt ist.

Die Uni-Bibliothek rät allen Nutzern dringend, das Arbeiten zu Hause vorzuziehen. Dazu würden Datenbanken, elektronische Bücher und Zeitschriften zur Verfügung stehen. Bei der Arbeit in der Bibliothek sollte bevorzugt eigene Hardware wie Laptops oder Tablets verwendet werden.

Speziell Studierende und Mitarbeitende der Universität wies die Einrichtung darauf hin, dass die Anzahl der aktuell verfügbaren Plätze jederzeit über die Homepage der Bibliothek einsehbar ist.

https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/struktur/zentrale-einrichtungen/universitaetsbibliothek/