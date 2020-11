Uni Weimar gibt digital und live Tipps zu Studium

Über diese Startseite gelangen Interessierte am 12. November zum nächsten digitalen Informationsabend der Bauhaus-Universität Weimar.

Wiederum digital findet am Donnerstag, 12. November, 19 bis 21 Uhr, der nächste Orientierungsabend zum Studium an der Bauhaus-Universität statt. Zweimal im Jahr bieten Studienberaterinnen und -berater die Möglichkeit, sich persönlich über alles Wichtige zum Studium informieren zu lassen. In zwei Blöcken gibt es Einblicke zu Studienangeboten und Studienorganisation, zu Rahmenbedingungen wie Wohn- und Finanzierungsmöglichkeiten sowie der Studienstadt Weimar. Interessierte erfahren laut Uni zudem, worauf sie bei der Studienwahl achten sollten und ob das angedachte Studium zu ihnen passt. Darüber hinaus geht es um Zulassungsbedingungen, Fristen und Auswahlverfahren.

Geboten werden kurze Vorträge sowie Live-Chats mit den Beratern. Für Erfahrungsberichte und Tipps sind Studierende beim Live-Event dabei. Die Veranstaltung startet auf der Internetseite, die Online-Seminare und Chat-Angebote sind dann über das Programm „BigBlueButton“ zugänglich.

www.uni-weimar.de/de/universitaet/studium/kennenlernangebote/orientierungsabend-fuer-studieninteressierte-und-eltern-digit/