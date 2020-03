Weimar. Die Zahl der Corona-Infektionen ist in der Stadt Weimar bis Dienstagmittag auf sechs gestiegen. Bereits 235 Menschen sind in Isolation.

Unklares Laborergebnis: Arzt der Notaufnahme erneut getestet

Binnen 24 Stunden sind die bestätigten Corona-Infektionen auch in Weimar stark angestiegen. Am Dienstagmittag registrierte das Gesundheitsamt sechs Fälle sowie einen nicht eindeutigen. Da es sich dabei um einen Arzt der Notaufnahme im Weimarer Klinikum handelt, wurde der Test wiederholt. Das Ergebnis steht noch aus. Alle Kontaktpersonen seien informiert, belehrt und vorübergehend in häuslicher Isolation. Bestätigt sich die Infektion, werden auch sie getestet.