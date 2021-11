Unterschiedliche Regelungen für Einlass in die Weimarhalle

Weimar. Veranstalter nutzen ihren Spielraum bei den Einlass-Regeln aus. Sie variieren von 3G über 3G+ bis hin zu 2G, teilte das Haus mit.

Regelmäßig auf dem Laufenden halten sollten sich alle, die in den kommenden Wochen Veranstaltungen in der Weimarhalle besuchen wollen. Denn je nach Veranstalter gibt es ganz unterschiedliche Regelungen zu Zugangsbeschränkungen, die zu beachten sind.

Mit Stand Montagabend soll nach Angaben des Hauses der Auftritt von Eckart von Hirschhausen am 10. November als 3G-Abend mit Abstand stattfinden. Verlegt auf den 8. April des kommenden Jahres wurde hingegen das am 12. November geplante Gastspiel des Comedy-Duos „die feisten“.

Das Programm „Oh, die fröhliche...“, das Katrin Weber am 7. Dezember zu Weihnachten geben möchte, ist als 2G-Veranstaltung ausgewiesen. Das gilt nach jüngsten Informationen ebenso für Torsten Sträter am 12. Dezember sowie „World of Pipe Rock & Irish Dance“ am 28. Dezember und „Tarzan – das Musical“ am 8. Januar.

Bekannt geworden ist darüber hinaus, dass das Konzert von Karat am 11. Dezember unter 3G+-Regel stattfinden soll. Für den Auftritt von Ronny Weiland am 18. Dezember gibt es bisher keine Informationen über verstärkte Einlass-Beschränkungen, sodass – nach jetzigem Stand – bei seinem Programm „Lieder vom Wolga-Strand“ die 3G-Regel gelten dürfte.

