Upcycling-Kunst aus ausrangierten Büchern in Weimar

Ein Kunstwerk aus ausrangierten Büchern: Die Ausstellung „Bauhaus reloaded“ wird am Samstag in Weimar eröffnet.

Weimar. Künstler Sören Pürschel stellt in Weimars Kunstgalerie Tusche aus.

„Was machen wir mit all dem Überschuss?“, fragte sich der in Frankfurt lebende Künstler Sören Pürschel einst und hatte damit die Idee zu seiner Upcycling-Kunst. „Wir haben so viele Sachen, die wir wegwerfen. Heute auch Bücher, die Schränke sind voll“, sagt er. Er beschloss, die ausgemusterten Bücher aus dem öffentlichen Raum wiederzuverwerten, sie zum Material seiner Kunst zu machen. „Bücher haben mehr als nur die Farbe auf dem Cover“, erläutert er, worum es ihm gehe. Auf Leinwänden, bestehend aus ausrangierten Möbelbrettern, ordnet er die Bücher an, lenkt den Blick etwa auf Markierungen ehemaliger Leser auf den Seiten. „Hierbei versuche ich, das Thema oder ein zentrales Motiv der Bücher, sowie die speziellen Motive und Themen von den Büchern aufzugreifen“, so der Künstler. Der Klimawandel mache deutlich, wo die Grenzen des „Mehr“ liegen und zwinge, neue Ideen und Modelle für nachhaltigen Konsum, Design und Kultur zu entwickeln. „Ich möchte zeigen, dass man mittels Upcycling neues Leben in gebrauchte Gegenstände einhauchen kann.“

Zur Vernissage der Ausstellung „Bauhaus reloaded“ lädt der Künstler am kommenden Samstag, 17. Juni, 19 Uhr, in die Kunstgalerie Tusche in der Karl-Liebknecht Straße 12 ein. Die Ausstellung kann dann bis zum 17. Juli besucht werden.