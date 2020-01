Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Uraufführung von „species counterpoint“

Auf ganz neues Terrain wagt sich der Weimarer Hochschulchor: Das Ensemble präsentiert am Dienstag, 4. Februar, 20 Uhr im Saal Am Palais zeitgenössische Chormusik. Unter dem Motto „Voices – Stimmen“ stehen unter Leitung von Kerstin Behnke Werke von Daryl Runswick, Hans Schanderl und Murray Schafer auf dem Programm. Es erklingt zudem die Uraufführung des prämierten Werkes „species counterpoint“ von Rishin Singh, das als Sieger aus einem Kompositionswettbewerb des Hochschulchors hervorgegangen ist. In Zusammenarbeit mit dem „Experimentalstudio Orgel“ unter Leitung von Martin Sturm entwickelten die Studierenden zudem ein eigenes improvisatorisches Werk für Stimme, Papier und Orgel. Der Hochschulchor Weimar präsentiert damit Chormusik, die das Spektrum vokaler Ausdrucksmittel weit ausdehnt und so ungewöhnliche und überraschende Klang- und Geräuscheffekte erzeugt. „Improvisatorische und freie Abschnitte lenken den Fokus der Ausführenden auf die eigene musikalische Inspiration und Schöpfungskraft und lassen so das Werk im Moment der Aufführung erst seine endgültige Gestalt annehmen“, erklärt Chorleiterin Kerstin Behnke. Der Eintritt ist frei.