Urlaubsrückkehrer steckt seine Familie an

Die Corona-Lage in Weimar und im Weimarer Land bewegt sich weiterhin im steten Wechsel. Erneut kann das Gesundheitsamt der Stadt einen Rückgang der aktiven Infektionen melden: Nach dem Wochenende galten fünf weitere Personen als genesen. Am Montag gab es in Weimar noch vier bestätigte Covid-19-Fälle, im Kreis sechs. 41 Personen wurden aus der Quarantäne entlassen.

Im Kreis Weimarer Land sind seit Montag drei weitere Infektionen bestätigt. Ausgelöst wurden sie durch einen Urlaubsrückkehrer aus einem Risikogebiet, der sich nicht beim Gesundheitsamt gemeldet und seine Familie angesteckt hat. Das Gesundheitsamt wies deshalb noch einmal auf die Pflicht hin, sich unverzüglich bei der Behörde zu melden.