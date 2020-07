Weimar. Mit dem Phänomen Nietzsche befasste sich Helmut Heit in seinem Vortrag im Studienzentrum der Anna Amalia Bibliothek.

Ursprung und Wirkung des Phänomens Nietzsche

„Nietzsche kommt aus Weimar?“: Über Ursprung und Wirkung des Phänomens Nietzsche sprach Helmut Heit, Leiter des Kollegs Friedrich Nietzsche, in seinem Vortrag am Mittwoch im Studienzentrum der Anna Amalia Bibliothek. Obwohl Friedrich Nietzsche, bereits geistig umnachtet, nur wenige Jahre in Weimar verbrachte, begann hier seine Karriere vom weitgehend unbekannten Philosophen zu einem kulturellen Weltereignis. Der Vortrag war Teil von „Nietzsche Superstar. Ein Parcours der Moderne“.