Gottesdienst in der Stadtkirche St. Peter und Paul Weimar, die gemeinhin als Herderkirche bekannt ist.

Valentinstag in Weimarer Herderkirche mit persönlicher Segnung

Weimar. Superintendent lädt Verliebte, Verlobte oder Verheiratete zum Gottesdienst ein

Mit dem Angebot der persönlichen Segnung für Paare sowie mit Liedern und Musik der „Banda Popular“ feiert die Kirchengemeinde am 14. Februar den Valentinstag. Sie verbindet damit den Gottesdienst mit Superintendent Henrich Herbst um 18 Uhr in der Herderkirche.

„Manche nehmen den Valentinstag zum Anlass und verschenken ein Zeichen der Liebe an einen anderen Menschen oder haben mehr Zeit für Zweisamkeit“, sagt der Superintendent. „Im Alltagstrott wird so etwas ja leicht vergessen. Liebe lebt von solchen Momenten. Deswegen lade ich alle Verliebten, Verlobten oder Verheirateten und auch die, die es manchmal schwer miteinander haben, herzlich ein.“

Hintergrund: Der Valentinstag geht auf verschiedene Überlieferungen zurück. Bischof Valentin von Rom lebte im 4. Jahrhundert. Er habe Kranke geheilt und trotz Verbots des römischen Kaisers Paare getraut. An einem 14. Februar sei Valentinus hingerichtet worden, nachdem er die Tochter seines Gefängniswärters von ihrer Blindheit geheilt und einen Brief an sie mit den Worten „Dein Valentin“ beendet haben soll.