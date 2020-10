Ein Grillfeuer auf der Tartanbahn: Dieser Anblick bot sich am Freitagmorgen den Platzwarten des Wimaria-Stadions.

Vandalen brennen in Weimar ein Loch in die Stadion-Tartanbahn

Der Fall sorgt für Kopfschütteln, aber auch für intensive Ermittlungen: Ein Brandloch in der Tartanbahn auf der Gegengeraden ist die Hinterlassenschaft einer illegalen Grillparty im Wimaria-Stadion. Dort lief am letzten Donnerstag bis 22 Uhr der Trainingsbetrieb – die Feiernden müssen irgendwann nach der Schließung vermutlich ein Tor oder eine Mauer überklettert haben, um auf das Gelände zu gelangen. Die Platzwarte fanden am anderen Morgen die Bescherung vor.