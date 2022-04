Vandalen zerschlagen Putz an Bürgerzentrum - 61-Jähriger bei Schokoladendiebstahl gestellt

Weimar Die Meldungen der Polizei aus dem Bericht für Weimar.

Fassade am Bürgerzentrum beschädigt

Unbekannte machten sich laut Polizei an der Fassade des Bürgerzentrums in Weimar Schöndorf zu schaffen. An mehreren Stellen der Wand wurde durch unbekannte Täter der Putz abgeschlagen. Vermutlich geschah die Sachbeschädigung im Verlauf des vergangenen Wochenendes. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann noch nicht beurteilt werden. Hinweise auf einen oder mehrere Täter gibt es derzeit noch nicht. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich bei der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Ladendiebstähle

Schokolade, Fleisch, Lebensmittel und alkoholische Getränke. Beim Diebstahl dieser Waren wurden am Montag mehrere Ladendiebe gestellt. In Weimar Nord versuchte ein 61-jähriger Mann Schokolade zu stehlen. Er wurde dabei beobachtet, wie er sich die Süßigkeiten im Wert weniger Euro in die Hosentaschen steckte, so die Polizei. Er erhielt ein Hausverbot für den Supermarkt und eine Anzeige wegen Diebstahls. Sparen wollte auch ein Mann in einem Bad Berkaer Supermarkt. Er packte mehrere Waren ineinander, um so nun mehr für weniger zu bekommen. Pech für ihn, da auch er dabei beobachtet wurde. In einem Supermarkt in der Buttelstedter Straße hatte ein Pärchen seinen Rucksach schon im Einkaufswagen stehen. So wurden vereinzelt Waren in den Wagen geräumt, andere jedoch gleich in den Rucksack. An der Kasse zahlten sie auch nur die Waren aus dem Wagen. Die Lebensmittel und Alkoholika 'vergaßen' sie aus dem Rucksack zu nehmen. Auch gegen die 31-Jährige und ihren 48-jährigen Begleiter wurde Anzeige erstattet und ein Hausverbot verhangen.

Kennzeichentafel abgerissen

Am Sonntag musste ein 53-jähriger Mann feststellen, dass von seinem Mazda die hintere Kennzeichentafel entwendet wurde. Vermutlich geschah die Tat in der Nacht von Samstag zu Sonntag nahe des Veranstaltungsortes der Kirmes in Vippachedelhausen. Am gestrigen Tag begab sich der Fahrzeughalter erneut zum Ort des Geschehens. In einem Gebüsch konnte er schließlich das Kennzeichen wieder auffinden. Dankbarer Weise entstand beim Abreißen der Kennzeichentafel kein Schaden am Auto.

