Unbekannte wüteten vor dem Eiscafé Venezia in der Nacht zum Sonnabend.

„Wer macht so etwas?“: Vandalismus am Theaterplatz Weimar

Weimar. Unbekannte werfen Pflanzkübel und Mobiliar um.

Eine böse Überraschung erlebte Annalina Cancian, als sie am Sonnabendmorgen zu ihrem Eiscafé Venezia am Weimarer Theaterplatz kam. Unbekannte hatten über Nacht sämtliche Pflanzkübel sowie einige Tische und Stühle auf der Terrasse vor dem Geschäft umgeworfen. Auch an anderen Stellen des Platzes hinterließen sie eine Spur der Verwüstung.

„Wer macht so etwas und warum?“ Die Chefin und gute Seele des Eiscafés ist ratlos. Sie zögerte zunächst, die Polizei zu rufen. Erst recht, nachdem sich ein unbekannter junger Mann nicht abhalten ließ, das Chaos weitgehend zu beseitigen. „Er hat es gut meint, aber die Beweise beseitigt“, sagt Andrea Cancian, der Sohn der Inhaber.

Später nahm die Polizei eine Anzeige gegen Unbekannt auf. Eventuelle Zeugen können sich telefonisch unter 03643/8820 an die Inspektion am Kirschberg wenden.

