Vater bei Rossmann geschlagen - Bei Flucht vor Polizei in VW gefahren - Diebe flüchten mit Rasentraktor

Das sind die Meldungen der Polizei für die Region Weimar.

Vater bei Rossmann geschlagen

Am Dienstag, dem 9. März, gegen 16 Uhr kam es in der Rossmann-Drogerie im Weimar Atrium zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Zwei Männer näherten sich dem Geschädigten, welcher sich in Begleitung seines 4-jährigen Sohnes gerade im Bereich der elektrischen Zahnbürsten aufhielt. Nach einem kurzen Wortgefecht soll einer der beiden schließlich zugeschlagen haben.

Die Polizei fragt: Wer befand sich zur Tatzeit in der Rossmann-Filiale im Atrium und hat auffällige Personen wahrgenommen oder gar eine verbale oder körperliche Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen?

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei Weimar unter 03643 - 8820 oder per Mail an KPS.Weimar@polizei.thueringen.de.

Gerüst abgebaut und gestohlen

Ein Rollgerüst im Wert von etwa 2.000 Euro war das Objekt der Begierde von Dieben am Wochenende. Mit von der Polizei gemutmaßter, nicht zu überbietender Selbstsicherheit begaben sich die Täter auf das Gelände der Baustelle am Theaterplatz und bauten das Gerüst ab. Vermutlich rückten die Täter zum Abtransport mit einem Transporter an. Hierzu müsste die Zufahrt über die Geleitstraße / Rittergasse erfolgt sein. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern machen können. (Tel. 03643/882-0; pi.weimar@polizei.thueringen.de)

Bei Flucht vor Polizei in VW gefahren

Bei ihrer Streifentätigkeit fiel am Montagabend Polizisten am Weimarer Lindenberg ein Audi auf, den sie bereits kannten. Die Beamten wussten, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis hat. Als der Mann bemerkte, dass die Polizisten ihn kontrollieren wollten, gab er Gas und versuchte zu verschwinden. Bei dem Versuch kollidierte der 33-Jährige mit einem Am Sportplatz geparkten VW. Bei dem Unfall erlitten beide Fahrzeuge Totalschaden. Der Unfallverursacher konnte gestellt werden. Der Verdacht gegen den Mann bestätigte sich. Und wenn er im Besitz eines Führerscheins gewesen wäre, dann wohl nicht mehr lange. Nach einem ersten Test führte er sein Auto unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Mädchen bei Unfall verletzt

Zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Auto kam es Montagnachmittag in der Weimarer Altstadt. Zu der Kollision kam es, weil die 14-jährige Radlerin ohne die Vorfahrt zu beachten, ungebremst in die Kreuzung zur Jakobstraße einfuhr. Die Fahrerin des VW (54) konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Glücklicherweise erlitt das Mädchen nur leichte Verletzungen. Zur genaueren Untersuchung wurde sie dennoch ins Krankenhaus verbracht.

Besonders dreiste Diebe flüchten mit Rasenmähtraktor

Besonders dreist gingen Diebe in einer Gartenanlage in Weimar Nord vor. Sie schraubten ein Zaunfeld ab, um genau auf diesem Weg mit dem Rasentraktor der Gartenbesitzer zu verschwinden. Zu dem Einbruch muss es zwischen Mittwoch vergangener Woche und Montagvormittag gekommen sein. Der Rasenmähtraktor hatte einen Wert von etwa 2.000 Euro. Auch hierzu ist die Polizei auf der Suche nach Hinweisen.