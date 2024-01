Leben Verabschiedung nach über 49 Jahren in Weimarer Betrieb

Weimar Michael Heinze blickt auf eine lange Karriere bei der Weimarer Firma Dach Schneider zurück.

Es sei ein bedeutender Moment in der Unternehmensgeschichte gewesen, als Michael Heinze sich nach außergewöhnlichen 49 Jahren im Dienst der Firma Dach Schneider Weimar GmbH verabschiedete. Michael Heinze begann seine Karriere bei dem Familienunternehmen, das sich hauptsächlich um Haus-Fassaden und Dächer kümmert, im September 1974 und hat seitdem eine beeindruckende Reise durch Höhen und Tiefen der Branche erlebt.

„Wir verabschieden Michael Heinze mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, so Geschäftsführer Michael Schneider. „Eine fast fünf Jahrzehnte währende Hingabe und seine hervorragende Fachkenntnis sind beispiellos.“ Michael Heinze habe nicht nur das Unternehmen mitgeprägt, sondern auch auf einer Vielzahl von Dächern in Weimar und im ganzen Land seine Spuren hinterlassen. „Wir sind zutiefst dankbar für die vergangenen Jahrzehnte mit ihm und wünschen ihm für seinen wohlverdienten Ruhestand nur das Beste“, so der Geschäftsführer weiter. Michael Heinze sei nicht nur ein erfahrener Dachdecker, sondern auch ein Mentor und Freund für viele seiner Kollegen gewesen.