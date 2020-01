Weimar. Hartmut Rosa referiert am Donnerstag, 9. Januar, im Saal Am Palais über „Resonanzen“..

Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne

Mit seinem Buch „Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne“ wurde Hartmut Rosa einem breiten Publikum bekannt. Der Soziologe beschreibt darin die spätmoderne Gesellschaft, deren Streben allein auf Steigerungslogik und Wachstumsraten beruht und die zunehmend die Kontrolle über die eigene Lebensführung verliert. Eine Antwort auf diese Diagnose findet sich in Hartmut Rosas Werk „Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung“. In seinem Vortrag am Donnerstag, 9. Januar, 19 Uhr, im Saal Am Palais bringt Hartmut Rosa seine Gedanken zum Thema „Resonanz“ mit Lesungen und musikalischen Resonanzen ins Gespräch. Die musikalischen Akzente setzt Denis Yakovlev, Schlagzeuger. Veranstaltet wird der Vortrags- und Konzertabend von der Hochschule für Musik Franz Liszt mit Unterstützung des Ökumenischen Hochschulbeirats Weimar. Der Eintritt ist frei.