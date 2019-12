Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Veränderungen bei Müll, Kompost und Wertstoffen in Weimar

Auf veränderte Öffnungszeiten zu Weihnachten und Silvester haben die Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH, die Stadtwirtschaft Weimar, die ENWG Energienetze Weimar und der Kommunalservice Weimar hingewiesen. Hier der Überblick:

Geschäftsstellen am Standort Industriestraße 14 (mit Ausnahme Kommunalservice): vom 24. bis einschließlich 29. Dezember sowie vom 31. Dezember bis einschließlich 1. Januar geschlossen; Kommunalservice Weimar: vom 23. Dezember bis einschließlich 1. Januar geschlossen

Müllentsorgung: Die Abfall-, Bioabfall- und Papierentsorgung verschiebt sich in der Weihnachtswoche vom 25. Dezember auf Freitag, den 27. Dezember, sowie vom 26. und 27. Dezember auf Samstag, den 29. Dezember. Die Freitagsleerung der 1.100 Liter-Behälter erfolgt am Samstag. Die gelben Tonnen werden statt an den beiden Weihnachtsfeiertagen am Freitag und Samstag, dem 27. und 28. Dezember, entleert.

Kompostanlage Umpferstedt: vom 23. Dezember bis einschließlich 1. Januar geschlossen

Wertstoffhof Industriestraße: vom 24. bis einschließlich 26. Dezember geschlossen: am 27., 28. und 30. Dezember geöffnet; vom 31. Dezember bis einschließlich 1. Januar geschlossen

Notfallnummer für Havariefälle, die durch Gas- oder Stromstörungen hervorgerufen sind: 03643 / 4341-666 oder 0800 4341-666.