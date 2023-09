Veranstaltungen am Samstag im Weimarer Land

Auch an diesem Samstag gibt es einige Veranstaltungen im Weimarer Land.

Umzug in Utzberg startet am Samstag 11 Uhr

Der große Festumzug zum Jubiläum „900 Jahre Utzberg“ formiert sich am Samstag, 16. September, im Gewerbegebiet und startet dort 11 Uhr. Besuchern von außerhalb wird empfohlen, bis gegen 10.30 Uhr anzureisen – Parkflächen sind ausgewiesen, der Verkehr wird von Ordnern geregelt. Der Umzug durch das Dorf endet am Reiterhof, wo alle Bilder noch einmal zum Betrachten aus der Nähe aufgestellt werden. Das bunte Markttreiben wird sich in der Dorfmitte rund um Bushaltestelle und Denkmal erstrecken.

Vippachedelhausen feiert sein Apfelfest

Gemeinsam mit der Spielplatz-Planungsgruppe und dem Kindergarten organisieren der Dorf- und Heimatverein sowie die Spinnstube Vippachedelhausen am Samstag, 16. September, die nächste Auflage des Apfelfestes. Geerntet wird bereits am Freitag ab 16 Uhr entlang des Radweges nach Markvippach. Am Samstag geht es 10.30 Uhr los, wie immer wird natürlich jede Menge Saft gepresst. Zum Angebot gehören auch Turniere in Tischtennis (11 Uhr) und Darts (13 Uhr, Meldeschluss je eine halbe Stunde vorher) in der Lindenstraße.

Cleanup Day in Klettbach und Hottelstedt

Die Gemeinde Klettbach bittet im Rahmen des „World Cleanup Day“ am Samstag, 16. September, zum großen Dorfputz. Treffpunkt ist 10 Uhr an der Feuerwehr, Handschuhe sind nach Möglichkeit mitzubringen. In Hottelstedt will der Heimatverein am Samstag losziehen, um gemeinsam den Unrat einzusammeln.