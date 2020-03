Ein zweites Mal vor der Wahl am 22. März stellen sich Günter Zimmermann, Andreas Ender und Gerhard Pilz (von links) Interessierten im Ortsteil vor. Dieses Mal am Dienstag, dem 10. März, ab 19 Uhr im Siedlerheim Siedlersfreud.

Veranstaltungen, Einschränkungen und Schließzeit in Weimar

Wahlkampf in Siedlersfreud

Als Ortsteilbürgermeister-Kandidaten stellen sich Andreas Ender (Weimarwerk/CDU) sowie die parteilosen Bewerber Gerhard Pilz und Günter Zimmermann am Dienstag, 10. März, ab 19 Uhr im Siedlerheim Siedlersfreud Interessierten vor.

Sprechzeit bei der SPD

Stadtrat Wolfram Wiese bietet am Dienstag, 10. März, von 16.30 bis 18.30 Uhr eine Sprechzeit im SPD-Büro am Graben 11 an.

Bürgerbeauftragter bei Senioren

Thüringens Bürgerbeauftragter Kurt Herberg wird am Mittwoch, 11. März, bei der öffentlichen Sitzung des Seniorenbeirates erwartet. Interessierte sind ab 14 Uhr in der Cafeteria der Stadtverwaltung (Schwanseestraße 17) willkommen.

Frauentag in Legefeld

Im Zeichen des Frauentages steht am Mittwoch, 11. März, ab 15 Uhr das Legefelder Seniorencafé im Vereinshaus. Auch Männer sind gern gesehen. Für Sekt, Kaffee und Kuchen wird ein Obolus erhoben.

Ausländerbehörde eingeschränkt

Wegen technischer Probleme sollten Besuche der Ausländerbehörde von Dienstag, 10. März, auf Donnerstag, 12. März verschoben werden. Vereinbarte Termine können wahrgenommen werden. Im Service gebe es aber Einschränkungen.





Jobcenter Weimar geschlossen

Das Jobcenter hat am Mittwoch, 11. März, geschlossen. Kontakt: Job center-Weimar@jobcenter-ge.de.