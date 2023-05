Veranstaltungen im Raum Weimar

Um einen Teil der Gesundheitsleehre von Sebastian Kneipp – hier seine neue Büste vom Bad Tabarzer Künstler Uwe Lüdecke in der Bad Tabarzer Bibliothek – geht es am Samstag in Bad Berka.

Hier gibt es einige Tipps für die nächsten Tage.

Vortrag zur Ernährungnach Kneipps Lehre

Der Ernährungswissenschaftler und Leiter einer Kochschule, Michael Stark, gastiert am Samstag, 6. Mai, um 15 Uhr mit einem Vortrag im Bad Berkaer Coudrayhaus – inklusive Verkostung. Thema ist eine der fünf Säulen in der Kneippschen Gesundheitslehre – die Ernährung. Einfach, naturbelassen und schmackhaft soll sie sein.

Kindersachen-Flohmarktin Kleinobringen

Auf dem Anger und dem Sportplatz in Kleinobringen steigt am kommenden Samstag, 6. Mai, von 10 bis 14 Uhr ein großer Kindersachen-Flohmarkt. Die Erlöse kommen der Kinder- und Jugendförderung im Nordkreis-Dorf zu Gute. Für Getränke, Verpflegung und Spiel-Angebote an die jüngsten Besucher sorgen die Organisatoren.

Chorprogramm feiert Premierein Vippachedelhausen

Auf ein besonderes Konzert dürfen sich die Fans von Chormusik in Vippachedelhausen freuen: Die rund 40 Stimmen starken „Fresh Vocals“ aus Erfurt präsentieren am Samstag, 6. Mai, ab 16.30 Uhr in der Dorfkirche ihr neues Programm in einer Welturaufführung. Der Eintritt ist frei, zwischen den Stücken moderiert Bernhard Zeller.