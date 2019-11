Eine Live-Band, viele vorweihnachtliche Konzerte und Zeichnen im Stadtmuseum gehören zu den Angeboten in Weimar in den nächsten Tagen.

Veranstaltungen in Weimar

Live im Kasseturm

Alterative-Rap und Punk-Rock aus Erfurt und Aachen spielt die Band „Traumfresser“ am Freitag, 29. November, ab 22 Uhr im Kasseturm.

Zeichnen im Museum

Zum Zeichnen in der Adventszeit hat das Stadtmuseum für Samstag, 30. November, von 14 bis 17 Uhr in die Sonderausstellung „Mathilde von Freytag-Loringhoven“ geladen.

Hofatelier stellt aus

Ihre traditionelle Gemeinschaftsausstellung in der Adventszeit eröffnen die Künstler des Hofateliers am Samstag, dem 30. November, um 15 Uhr in Niedergrunstedt.

Frauenchor in West

Vielstimmig singt der Frauenchor Lyra (Eintritt frei) Samstag, 30. November, ab 16 Uhr im Gemeindezentrum West (Moskauer Str.) Volksweisen, so aus Schweden, Japan sowie auf Hebräisch und Zulu.

Lesezeit bei Ginkgo

Die 9. Lesezeit bei Ginkgo-Geschenke (Brauhausgasse 4) widmet Rotraut Greßler Samstag, 30. November, ab 16 Uhr unter dem Motto „... so ist der Buchhändler ein Kaufmann, der mit den edelsten Waaren handelt“ Joachim Göschen.

Johann König

Nur noch Restkarten gibt es im Pressehaus (Goethepl.) für Johann Königs Programm „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ Samstag, 30. November, 20 Uhr, in der Weimarhalle.

Collegium Canticum

Mit Solisten vom Musikgymnasium singt der Kammerchor Collegium Canticum Sonntag, 1. Dezember, ab 16 Uhr (Eintritt frei) in der Herz-Jesu-Kirche u.a. Werke von Praetorius, J.S. Bach, Telemann, Bartholdy und Adventsweisen zum Mitsingen.

Cora Irsen in der Mühle

Musik und Rezitation zur „Besinnung und zum Nachdenken“ geben Cora Irsen (Klavier) und Jörg Brückner (Horn) am Sonntag, 1. Dezember, ab 16 Uhr in der Alten Mühle in Tiefurt. Der Eintritt ist frei.

Konzert in Kreuzkirche

Das „Oratorio de Noël“ von Saint Saëns und das „Magnificat in B“ von Durante präsentieren Sonntag, 1. Dezember, ab 16.30 Uhr in der Kreuzkirche Friederike Beykirch (Sopran), Birgit Meyer (Alt), Taejun Sun (Tenor), Chong Ken Kim (Bariton), ein Streicherensemble, Harfe und Orgel sowie die Kantorei.