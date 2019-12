Gudrun Illert bietet zu ihrer sehenswerten Ausstellung in der Kunsthalle Harry Graf Keßler am Goetheplatz Führungen für Interessierte an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Veranstaltungen in Weimar

Abendvortrag





Über den ungewöhnlichen Schädelkult in der Kultstätte Göbekli Tepe (Türkei) spricht Julia Gresky aus Berlin am Dienstag, 10. Dezember, ab 19.30 Uhr im Vortragssaal des Museums für Ur- und Frühgeschichte (Amalienstraße).

Adventskonzert

Werke von Praetorius, Johann Walter, J.S. Bach, Pachelbel,Telemann sowie u.a. Corellis Weihnachtskonzert spielen Studierende des Instituts für Alte Musik (Eintritt frei) am Mittwoch, 11. Dezember, ab 19.30 Uhr im Festsaal des Fürstenhauses.

Führungen mit Illert

Die Schrift- und Buchkünstlerin Gudrun Illert führt in der Kunsthalle am Goetheplatz durch ihre Ausstellung „Linie – Form – Farbe – Struktur. Ein Dynamischer Dialog“: am Dienstag, 10. und 17. Dezember, sowie am 18. Dezember und am 18. Januar jeweils ab 15 Uhr.

Absage im Museum

Die ursprünglich am 11. Dezember geplante Sonderführung „Einblicke in die Moderne – van de Velde sammeln“ im Neuen Museum wurde auf den 28. März verschoben.

Leben mit Trans-Kindern

Einen Einblick in das Leben von „trans*Kindern“ und deren Eltern, bietet am Mittwoch, 11. Dezember, ab 17 Uhr ein Infoabend im Frauenzentrum. Der Erfahrungsaustausch soll in eine Gesprächsgruppe münden. Anmeldung erbeten: Telefon 03643 / 87 11 70 oder info@frau enzentrum-weimar.de.