Mit seinem Programm „Empirisch belegte Brötchen“ ist der preisgekrönte Kleinkünstler Marco Tschirpke am 14. Februar in Weimars Mon Ami zu erleben.

Kleinkunst, Irish Folk, klassische Musik, offene Schultüren und ein Demo-Aufruf: Vielfalt wird in den kommenden Tagen in Weimar groß geschrieben

Veranstaltungen in Weimar und BgR-Aufruf zu Demo in Erfurt

Komisches zum Klavier

Sein literarisch-politisches Programm „Empirisch belegte Brötchen“ präsentiert der Komiker, Pianist und Gewinner des Deutschen Kleinkunstpreises 2018, Marco Tschirpke, am Freitag, 14. Februar, ab 20 Uhr im Mon Ami. Versprochen wird – ob mit Gedicht oder Lied – ein intellektuelles Vergnügen. Karten: im Vorverkauf normal 10, an der Abendkasse 14 Euro.

Aufruf zur Demo-Teilnahme

Zur Teilnahme an der Demo „#nichtmituns – Kein Pakt mit Faschist*innen – Niemals und Nirgendwo!“ am Samstag, 15. Februar, ab 13 Uhr auf Domplatz in Erfurt hat das BgR Weimar aufgerufen. Sie wird unter anderem vom DGB initiiert. Bei der Demo solle verdeutlicht werden, „dass es keine Kooperation mit einer Partei gibt, die demokratische Spielregeln offensichtlich dazu nutzen möchten, die Demokratie auszuhebeln“.

Duo-Jubiläum & neues Album

Mit dem Publikum des Smugglers Irish Pub (Eduard-Rosenthal-Str. 1) wollen der Sänger Alexander Philipp Hahne und der Violonist Jens Sachse ihr zehnjähriges Bestehen als Irish-Folk-Duo „2Bfolkish!“ feiern. Zugleich stellen sie bei ihrem Auftritt am Samstag, 15. Februar, ab 21 Uhr bei freiem Eintritt ihr neues Studioalbum „A pocket full of Green“ vor.

Gesangskonzert im Forum

Ein Gesangskonzert können Besucher des Seebach-Forums in der Tiefurter Allee 8 am Sonntag, 16. Februar, ab 16 Uhr bei freiem Eintritt erleben. Dort gastieren Tomoko Ogama (Gesang) und Wataru Yoshida (Klavier).

Offene Schultüren in Nord

Zum „Tag der Präsentation“ ruft am Dienstag, 18. Februar, von 11 bis 14.35 Uhr das Regionale Förderzentrum Weimar in der Bonhoefferstraße 46. Es stellt Interessierten vor, wie und mit welchen räumlichen Gegebenheiten Schüler mit Defiziten in den Bereichen Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung dort größtmögliche Unterstützung erfahren.