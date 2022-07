Veranstaltungen in Weimar und Umgebung

Zum „Abendsingen auf dem Kirchplatz“ lädt die „KulturZeit“ in Taubach ein. Besucher des Forum Seebach können sich auf die Premiere eines Konzertes freuen. Die Ausstellung „Menschenbilder“ ist beim Festival „Expedition Weiden“ zu sehen.

„Abendsingen auf dem Kirchplatz“ zur „KulturZeit“ in Taubach

Ein „Abendsingen auf dem Kirchplatz“ findet im Rahmen der „KulturZeit in St. Ursula Taubach 2022“ am Freitag, 8. Juli, um 19 Uhr statt. Zu hören sind der Männerchor Taubach, der Frauenchor Taubach sowie der Posaunenchor Taubach.

Szenisches Konzert im Saal des Forum Seebach Weimar

Premiere feiert das szenische Konzert „Die außergewöhnliche Lebensreise der Marie Seebach“ am Freitag, 8. Juli, um 16 Uhr im Saal des Forum Seebach. Mit dem Konzert will das Forum eine Veranstaltung schaffen, die das Wirken von Marie Seebach sowie ihre Ziele und Ideen in den Mittelpunkt rückt. Eine weitere Vorstellung findet am 12. Juli um 16 Uhr statt.

Hofatelier stellt beim Festival „Expedition Weiden“ aus

Mit einer Ausstellung unter dem Titel „Menschenbilder“ ist auch das Hofatelier bei dem Festival „Expedition Weiden“ mit dabei. Die Vernissage zur Ausstellung findet am Sonntag, 9. Juli, um 16 Uhr in der Kirche St. Cyriakus in Weiden statt. Zu sehen sind die Werke zum 24. Juli täglich von 15 bis 19 Uhr.