Tanzabend im Ambiente des Neogotik-Saales der Thüringer Tanz-Akademie in der Schubertstraße.

Was steht in den kommenden Tagen in Weimar an Veranstaltungen und Terminen an? Hier ein Überblick in aller Kürze.

Veranstaltungen und Termine in Weimar

Disco-Fox Einen zusätzlichen Kurs Disco-Fox bietet die Thüringer Tanz-Akademie ab 14. November donnerstags 21 Uhr in ihrer Tanzschule in der Schubertstraße an. Kontakt: www.thüringer-tanz-akademie.de, Tel. 03643 / 777 377.

Ü70-Party Die nächste Ü70-Party im Seniorenzentrum „Am Paradies“ findet am Donnerstag, 14. November, ab 16 Uhr statt.

Humboldt-Vortrag Alexander von Humboldt würdigt zu dessen 250. Geburtstag Thomas Schmuck (Klassik-Stiftung) am Donnerstag, dem 14. November, ab 18 Uhr im Goethe-Nationalmuseum.

Straßensperrung Die Webichtalle ist am Freitag, 15. November, von 8 bis 14 Uhr zwischen Krausweg und Hellerweg wegen einer Baumfällung gesperrt.

Martinsfeier „Weststadt im Lichtermeer“ heißt am Freitag, 15. November, ab 16.30 Uhr beim Martinsumzug, der am Gemeindezentrum „Paul Schneider“ beginnt.

Klima-Gespräch Um die Klimapolitik dreht sich am Freitag, dem 15. November, ab 18 Uhr in der OMA (Ernst-Kohl-Str.) ein Gespräch mit den Linke-Bundestagsabgeordneten Lorenz Gösta Beutin und Martina Renner sowie Weimarer Aktivisten von Fridays for Future.

Offene Türen Das Landenberger-Förderzentrum (Schubertstr.) stellt am Freitag, 16. November, von 9 bis 11 Uhr u.a. die Räumlichkeiten, Unterrichtsvermittlung und Klassenprojekte vor und bietet Vorweihnachtliches zum Kauf an.

Flohmarkt Zugunsten der Kirchensanierung und eventuell auch noch für den Künstlerverein selbst richtet das Hofatelier in Niedergrunstedt am Samstag, dem 16. November, von 11 bis 17 Uhr einen Flohmarkt mit Kunst & Co. aus.

Obstbaumschnitt Die Obstbaumwartin Alexandra Schubert gibt am Samstag, 16. November, in Theorie und Praxis Tipps zum Obstbaumschnitt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bürgerhaus in Süßenborn (Unkosten 35 Euro). Anmeldungen unter thueringen@grueneliga oder Telefon 03643 / 49 27 96.