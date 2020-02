Die Live-Konzert-Show „Super ABBA – A Tribute to ABBA“ können Besucher der Weimarhalle am Samstag, dem 8. Februar, ab 20 Uhr erleben.

Von ABBA-Show über Konzerte, offene Bühne bis zur Einschätzung der aktuellen politischen Lage im Land reicht das Angebot in den nächsten Tagen

Veranstaltungen und Wissenswertes in Weimar

ABBA-Show in der Weimarhalle

Kurzentschlossene haben noch gute Chancen auf Karten für die Live-Show „Super ABBA“ mit allen Hits der Schweden. Sie beginnt am Samstag, dem 8. Februar, um 20 Uhr in der Weimarhalle.

Theaterferien am DNT

Das DNT und die Staatskapelle haben vom 9. bis 16. Februar Spielpause. Ebenso sind die Theaterkasse, der Besucherservice und der Telefonservice unbesetzt. Karten sind unter www.nationaltheater-weimar.de oder in der Tourist-Information am Markt 10 erhältlich.

Konzerte im Seebach-Forum

„Viola im Konzert“ heißt es am Sonntag, 9. Februar, ab 16 Uhr im Forum Seebach, wenn Studenten der Hochschule aus der Klasse von Professor Frank Strauch Werke von Hummel, Weiner und Brahms präsentieren. Studenten von Professor Balazs Szokolay geben dort am Montag, 10. Februar, zur selben Zeit ein Klavierkonzert.

Offene Bühne im Projekt Eins

Musiker, Schauspieler oder auch Rezitatoren können am Sonntag, 9. Februar, ab 19 Uhr im Projekt Eins (Schützengasse) ihr kreatives Potenzial präsentieren. Das Deutsche Institut für Kabarett und Kleinkunst (DIKuK) stellt das Rampenlicht dafür bei freiem Eintritt an.

Panzerblitzer an der Umgehung

Teure Fotos schießt die semistationäre Einrichtung der Stadt ab Montag für eine Woche wieder an der Umgehung an der Zufahrt zur Industriestraße. Bei Bedarf wird der Standort kurzfristig geändert.

Inklusives Laufprojekt

Mit dem Sportprofi Trevor Johnson hat das Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda eine inklusive Laufgruppe ins Leben gerufen. Mitmachen können alle Menschen mit und ohne Behinderung, Läufer, (Nordic) Walker und Rolli-Fahrer. Treffpunkt ist stets montags 15.30 Uhr im Ilmpark hinter dem Bienenmuseum.

Steffen Dittes zur Landespolitik

Eine aktuelle Einschätzung zur Lage in der Landespolitik seit der Wahl von Thomas L. Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten gibt der Linke-Abgeordnete Steffen Dittes am Montag, 10. Februar, ab 18 Uhr in der Marktstraße 17. Dabei beantwortet er auch Fragen.