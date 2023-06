Veranstaltungstipps für das Weimarer Land

Der Fliegerclub Bad Berka – hier zum Tag der offenen Tür im Jahr 2019 – lädt am Samstag, 17. Juni, zum Sommerfest ein.

Von Musik-Festival über Fußballer-Ehrung bis Arbeitseinsatz und Udo-Jürgens-Tribut ist im Weimarer Land einiges los.

Sternenklang-Festivalin Kranichfeld hat begonnen

Das Sternenklang-Festival beschert der Kranichfelder Niederburg wieder eine Kombination aus mittelalterlich-rockigen bis verträumten Klängen sowie einem bunten Markttreiben mit etlichen Ständen. Headliner auf der Hauptbühne sind am Freitag, 16. Juni, „Visions of Atlantis“, am Samstag „Tanzwut“. Tagestickets kosten für beide Tage jeweils 60 Euro.

Heichelheim feiertdrei Tage lang Kirmes

Die zum Bürgerverein gehörende Heichelheimer Burschenschaft hat für die diesjährige Kirmes ein stattliches Programm auf dem Akazienhof-Gelände auf die Beine gestellt. Los geht es am Freitag, 16. Juni, mit einer Discoparty (Eintritt frei) unter dem Titel ,,Haweiichelheim – I love Kirmes“, zu der mehrere bekannte DJ-Acts auflegen. Den Kirmestanz am Samstag, 17. Juni, bestreitet die Krautheimer Partyband „Excite“. Am Sonntag ab 10 Uhr folgt der Frühschoppen mit Kirmesspielen und ab 14 Uhr der Kindertanz.

Bad Berkaer Bürgermeisterempfängt Fußball-Kreismeister

Die Fußballer von Einheit Bad Berka werden für ihre Meistertitel und Aufstiege in die Landesklasse (Männer) respektive Landesliga (Frauen) mit einem Empfang am Freitag, 16. Juni, auf dem Rathaus-Balkon geehrt. Hier präsentieren sie 17.30 Uhr die Meisterpokale und tragen sich in das Goldene Buch der Kurstadt ein.

Bad Berkaer Flugplatz bittetzum Tag der offenen Tür

Das traditionelle Sommerfest des Fliegerclubs Bad Berka steigt am Samstag, 17. Juni, von 10 bis 18 Uhr. Zu bestaunen gibt es unter anderem das vom Verein restaurierte Schul-Segelflugzeug aus den 30er-Jahren, zudem startet ein AN-2-Doppeldecker zu Rundflügen über das Weimarer Land. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.

Ettersburg hofft aufviele Freiwillige

Mit einem Arbeitseinsatz will die Gemeinde Ettersburg am Samstag, 17. Juni, ab 7 Uhr die Pflasterarbeiten am Basketballplatz des neuen Sport- und Freizeitgeländes fertigstellen. Fleißige Helfer sind herzlich willkommen, zur Belohnung winkt ein geselliger Ausklang.

Musik von Udo Jürgenserklingt in Tannroda

Die Interessengemeinschaft Kultur-Ort Tannroda zollt dem großen Udo Jürgens musikalisch Tribut: „Die Welt braucht Lieder“ ist der Titel des Konzerts am Samstag, 17. Juni, ab 19 Uhr in der Coudray-Kirche St. Michael. Es spielen der Sänger und Pianist Benedikt Blum sowie die Violinistin Susanne Grüttner. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.