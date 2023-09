Veranstaltungstipps für das Weimarer Land

Kromsdorfer Volkschor am 9. September in der Schlosskapelle zu hören.

Auch an diesem Wochenende ist in den Kleinstädten und Dörfern der Region wieder eine Menge los.

Volkschor Kromsdorf mit Gästen in der Schlosskapelle

Den Städtischen Chor Bad Langensalza unter Leitung von Thomas Riede hat sich der Volkschor Kromsdorf für sein Konzert am Samstag, 9. September, in der heimischen Schlosskapelle eingeladen. Zu hören ist ab 14.30 Uhr ein bunter Mix von Sommerabschied über Regenkanon bis hin zum herbstlichen Lied, vom Volkslied in moderner Bearbeitung bis zum Gospel. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Chor-Arbeit sind willkommen.

Kunst-Workshop für jedermann im Bad Berkaer Coudray-Haus

„Kreativ mit Bauhaus“ heißt ein öffentlicher Workshop am Samstag, 9. September, ab 15 Uhr im Bad Berkaer Coudray-Haus (Parkstr. 16). Die Besucher werden zum gemeinsamen Zeichnen und Basteln inspiriert. Der Nachmittag ist Rahmenprogramm der „Fluid“-Ausstellung von Studierenden der Weimarer Bauhaus-Universität.

Wieder Scheunenflohmarkt in Mellingen

Der Förderverein „Kirche St. Georg“ organisiert am Samstag, 9. September, von 10 bis 14 Uhr die diesjährige Auflage seines traditionellen Scheunenflohmarktes im Pfarrhof. In den beiden Räumen stehen viele Verkaufstische sowie gut gefüllte Bücherregale zum Stöbern bereit. Zudem gibt es einen Stand mit Deko-Artikeln und Kunsthandwerk. Für das leibliche Wohl gibt es selbstgebackenen Kuchen, Kaffee, allerlei kühle Getränke sowie Gebratenes vom Rost.