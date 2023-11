Veranstaltungstipps für das Weimarer Land

Eine Wanderung ins mittlere Ilmtal startet am Samstag am Goethebrunnen in Bad Berka.

Mehrere Veranstaltungen im Südkreis hoffen am Wochenende auf zahlreiche Besucher.

Friedensgebet und

Kirchweihfest in Bad Berka

Ein gemeinsames Gebet von katholischer und evangelischer Gemeinde im Rahmen der ökumenischen Friedensdekade beginnt am Freitag, 17. November, 18 Uhr in der Stadtkirche St. Marien in Bad Berka. Sonntag 14 Uhr folgt ein Gottesdienst zum Kirchweihfest mit Vortrag über den Weltjugendtag.





Wanderung durch

das mittlere Ilmtal

Zu einer Tour über neun Kilometer erwartet der Bad Berkaer Wegewart Joachim Pluntke interessierte Mitwanderer am Samstag, 18. November, um 9 Uhr vor der Tourist-Information am Kurpark-Eingang. Die Teilnahme kostet drei Euro, Inhaber der Kurkarte wandern gratis mit.





Versammlung

des Kneippvereins

Im Saal des Zeughauses treffen sich die Mitglieder des Bad Berkaer Kneippvereins am Samstag, 18. November, um 16 Uhr zu ihrer großen Jahreshauptversammlung. Dabei steht auch der Vorstand zur Wahl für eine neue Amtszeit.