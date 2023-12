Veranstaltungstipps für das Weimarer Land

Neben der Ilmkonferenz stehen im Weimarer Land weihnachtliche Konzerte bevor.

Dritte Ilmkonferenz am Montag in Kranichfeld

Die Kranichfelder Niederburg hat der Bundestagsabgeordnete Holger Becker (SPD) für die dritte Veranstaltung seiner „Ilmkonferenz“-Reihe ausgewählt. Zu Gast sind Fachleute vom „Thüringer Wasser-Cluster“ der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Los geht es 18 Uhr.



Adventskonzert in der Tannrodaer Kirche

Eine Sänger-Gruppe des DNT Weimar gastiert am Sonntag, 3. Dezember, zu einem Adventskonzert in der Coudray-Kirche St. Michael in Tannroda. Der Soloklarinettist der Staatskapelle, Jan Doormann, hat für diesen Anlass mehrere Lieder neu arrangiert. Los geht es 17 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden aber willkommen.

Drei Chöre singen in Buttelstedt

Der einheimische Kirchenchor und der Jugendchor sowie der Posaunenchor aus Buttstädt musizieren am Sonntag, 3. Dezember, zur diesjährigen Buttelstedter Adventsmusik in der Nikolaikirche am Marktplatz. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.