Veranstaltungstipps für den Sonntag im Weimarer Land

Auch diesen Sonntag ist im Weimarer Land wieder einiges los.

Bunter Heimattag in Sachsenhausen

Seine 19. Auflage erlebt am Sonntag, 17. September, der Heimattag in Sachsenhausen. „Landwirtschaft und Gewerbe“ ist ab 11.30 Uhr das Motto bei freiem Eintritt. Feuerwehr und Landwirtschaftsbetriebe werden ihre Technik präsentieren, einige Gewerbetreibende sind mit Ständen vor Ort. Der Wirt der Gaststätte „Zu den Kastanien“ kümmert sich um Imbiss und Getränke, die „Lindenberger“ liefern Blasmusik-Klänge, und natürlich sorgt der Heimatverein für jede Menge Kinder-Spaßangebote.

Flohmarkt am Sonntag in Saalborn

Einen Flohmarkt für alle Generationen organisiert der Heimatverein im Blankenhainer Ortsteil Saalborn am Sonntag, 17. September, von 11 bis 17 Uhr rund um das Dorfgemeinschaftshaus (Nr. 39). Die Händler müssen keine Standgebühren zahlen, aber ihre Tische selbst mitbringen.

Bach-Klänge erschallen in der Blankenhainer Kirche

Das Weimarer Bach-Projekt gastiert am Sonntag, 17. September, zu einem Konzert ab 17 Uhr in der Blankenhainer St.-Severi-Kirche. „Unter deinem Schirmen“ ist der Titel, die musikalische Leitung haben Christine Cremer und Nathanael Vorwergk. Das Bach-Ensemble wird unterstützt von Mina Ha an der Orgel sowie dem Erfurter Bläserquintett. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.

Märchen-Spaß im Coudray-Haus

Im Rahmenprogramm der aktuellen „Fluid“-Ausstellung im Coudray-Haus Bad Berka wird am Sonntag, 17. September, der Weltkindertag für alle ab vier Jahren „vorgefeiert“. Die Stadtbibliothek präsentiert ein japanisches Tischtheater und ein spannendes Märchenrätsel. Ein Basteltisch, Kuchen und Kakao stehen bereit.