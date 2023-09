Veranstaltungstipps zum Weltkindertag im Weimarer Land

Daniel Beilschmidt spielt am 20. September auf der Liszt-Orgel in der Kirche in Denstedt.

Auch in diesem Jahr ist zum Weltkindertag im Weimarer Land einiges los. Was es alles zu erleben gibt.

Konzert zum Feiertag an der Denstedter Orgel

Der international gefeierte Orgelvirtuose Daniel Beilschmidt gastiert am Mittwoch, 20. September, ab 19.30 Uhr an der Liszt-Orgel in der Denstedter Dorfkirche. Er wirkt an der Leipziger Universitätskirche und der Schlosskirche in Altenburg, ist Komponist und Improvisator und unterrichtet an der Leipziger Musikhochschule. In seinem Programm „Bach im Dialog“ stellt er Werke des Thomaskantors zeitgenössischen Kompositionen von John Cage und Klaus Huber sowie eigenen Improvisationen gegenüber. Für Aufsehen sorgten seine Zyklen, in denen er das gesamte Orgelwerk von Bach, Olivier Messiaen und John Cage aufführte. Der Eintritt ist frei.

Buntes Programm auf dem Ettersburger Sportplatz

Die Fußballer des SV Am Ettersberg haben für den Weltkindertag am Mittwoch, 20. September, ein Programm ab 10 Uhr auf dem Sportplatz vorbereitet. Torwandschießen, Tombola, Schminken, ein Stand der Feuerwehr und Spiele der Jugendmannschaften sind geplant. Neben den traditionellen Imbiss-Angeboten gibt es diesmal Waffeln, Popcorn und Smoothies.

Kinderfest der Vereine in Großobringen

Heimatverein und Sportverein Grün-Weiß organisieren zusammen das Programm am Mittwoch, 20. September, ab 15 Uhr auf dem Großobringer Sportplatz. Eltern und Großeltern sind dabei ebenso willkommen, die Organisatoren haben Spiel und Spaß für alle Altersklassen vorbereitet.

Boote-Basteln und Ponys in Hopfgarten

Ein besonderes Programm zum Weltkindertag haben die Fußballer von Fortuna Hopfgarten vorbereitet. Am Mittwoch, 20. September, von 10 bis 16 Uhr können die Teilnehmer auf dem Sportplatz an der Warte unter anderem kleine Boote bauen und schwimmen lassen, auf Ponys reiten oder bei der Feuerwehr mit Wasser spritzen. Der Chor und die Kindertanzgruppe treten auf, der Kirmesverein organisiert diverse Spielangebote.

Lange Spielstraße in Umpferstedt

Von der Feuerwehr bis zum Plan reicht die Spielstraße, die Kirmes- und Heimatverein sowie die Feuerwehr in Umpferstedt am Mittwoch, 20. September, von 10 bis 14 Uhr anbieten. Auf dem Programm stehen unter anderem Hüpfburg, Dosenwerfen und Tischtennis.