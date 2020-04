Konferenz junger Autoren in Leipzig am 6. und 7. März 1954, an dem auch Walther Victor (4. v. l.) teilnahm.

Verdienstvoller Literat und Brückenbauer humanistischer Bildung

Ab 1949 erschienen in der DDR „Lesebücher für unsere Zeit“. Sie behandeln Schriftsteller-Persönlichkeiten wie Goethe, Lessing, Shakespeare, Kleist, Hebbel und Heinrich Heine, herausgegeben hat sie in Weimar Walther Victor, Publizist und Schriftsteller.

Geboren am 21. April 1895 in Bad Oeynhausen, wurde er von den Nazis ins Exil gezwungen und siedelte nach der Rückkehr 1947 in die damalige Sowjetische Besatzungszone über. Er wirkte im Vorstand des Schriftstellerverbandes, förderte junge Autoren und gab von Weimar aus die herausragende Volkslesebuch-Reihe heraus. Sie trug ihm den Ruf eines „Brückenbauers humanistischer Bildung“ ein, ist bei Literaturfreunden bis jetzt gefragt und wird weiter gelesen. Sein umfangreiches Archiv gehört inzwischen zum Bestand des Literaturarchivs der Berliner Akademie der Künste.

Wegen seiner Nazikritik und seiner jüdischen Abstammung war er 1933 extrem gefährdet. Victor ging deshalb in die Illegalität, lebte unter falschen Namen in Berlin und auf der Insel Reichenau und beteiligte sich mit Gesinnungsfreunden am antifaschistischen Widerstand. Das führte 1935 zu seiner Verhaftung. Er überstand die Verhöre, kam durch glückliche Umstände wieder frei, emigrierte noch 1935 zunächst in die Schweiz und 1940 in die USA.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland 1947 war Walther Victor zunächst Mitarbeiter der Sächsischen Landesregierung und ab 1948 freischaffender Schriftsteller mit zahlreichen Zusatzaufgaben. Er gehörte zu den Gründungs-und Führungsmitgliedern des Schriftstellerverbandes, verfasste zahlreiche Aufklärungsschriften, förderte junge Autoren und startete schon 1949 seine Bücherreihe „Lesebücher für unsere Zeit“, das sein Hauptwerk werden sollte. Der erste Band beschäftigte sich zum 200. Geburtstag des Dichterfürsten 1949 mit Goethe und erschien im damaligen Weimarer Volksverlag. Das Goethebuch gedieh zum „Volkslesebuch“, erlebte binnen kurzem viele Nachauflagen und bewog Victor zur Herausgabe einer ganzen Reihe. 1961 zog er gänzlich nach Weimar, wo er in der Wilhelm-Bode-Straße 9 lebte. Arnold Zweig bezeichnete ihn wegen der „Volkslesebücher“ als „Brückenbauer der Bildung“, der das Kulturerbe volksnah vermittelte. Victor erhielt dafür den Heinrich-Heine-Preis sowie den Nationalpreis, wurde Professor und mit der Ehrendoktorwürde der Greifswalder Universität geehrt.

Weimar wurde seine Hauptwirkungsstätte. In Bad Berka, wo er einen Nebenwohnsitz hatte, pflegte er einen engen Gedankenaustausch mit dem Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller Martin Hellberg. Der verdienstvolle Literat, der dreimal verheiratet war, starb am 19. August 1971 in Bad Berka. Seine letzte Ruhe fand er aber auf dem Hauptfriedhof in Weimar. Seit 1976 erinnert an ihn in Weimar die Walther-Victor-Straße.