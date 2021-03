Verein dankt für Gedenktafel

Weimar. Es gehört zu den sichersten Zukunftsinvestitionen einer Stadt, derjenigen zu gedenken, die das kulturelle Gesicht für Generationen geprägt haben.

Mit großer Freude reagierte der Verein Literaturlandschaften in einem Brief an OB Peter Kleine auf die Anbringung einer Gedenktafel am Haus Windischenstraße 17 anlässlich des 400. Geburtstages von Georg Neumark. „Wir freuen uns sehr über das sichtbare neue Zeichen der Erinnerung an den ehemaligen „Chefdenker“ der in Weimar gegründeten „Fruchtbringenden Gesellschaft“, teilte Vorsitzender Karl Koch mit. Dass sich diese „Adresse“ sozusagen mit dem Gebäudekomplex Schillermuseum verschmolzen hat, dürfe „als reizvolles Lächeln der Kulturgeschichte“ angesehen werden.