Verein „Quartiere für Alle“ fördert Initiativen für gute Nachbarschaft

Die „WerkBank“ an der Schubertstraße öffnet sich am 29. Juni zum Fest der Ideen.

Weimar. Ein Fest der Ideen soll am 29. Juni in der Weimarer Schubertstraße den Boden für neue Begegnungsorte im eigenen Stadtviertel bereiten.

Der Verein „Quartiere für Alle“ fördert Weimarer Nachbarschaftsinitiativen und Quartiersprojekte mit insgesamt 20.000 Euro. Auftakt des Förderprogramms 2023 ist das „Fest der Ideen“ am 29. Juni um 18 Uhr in der „WerkBank“, Schubertstraße 10.

Ob Spielplatz, Naschgarten, offene Fahrradwerkstatt, Elterncafé oder Straßenfest – es gibt viele Möglichkeiten, neue Begegnungsorte im eigenen Stadtviertel zu schaffen. Damit aus guten Ideen reale Projekte werden, braucht es engagierte Leute vor Ort, Know-how für die Umsetzung und etwas Startgeld. All das zusammenzubringen, macht sich „Quartiere für Alle“ zur Aufgabe.

Zukunftscampus bietet Rat für Projekte im Wohnquartier

Am Donnerstag kommender Woche veranstaltet der gemeinnützige Verein das „Fest der Ideen“. Eingeladen sind Einzelpersonen und Gruppen aus Weimar, die in ihrem Stadtviertel oder Ortsteil etwas auf die Beine stellen und so ihr Quartier aktiv mitgestalten und aufwerten wollen. Aber auch interessierte Gäste, die noch keine eigene Idee, aber Lust haben, sich einer bestehenden Initiative anzuschließen, sind willkommen.

Das Fest der Ideen, so die Veranstalter, solle auch der Vernetzung engagierter Bürgerinnen und Bürger aus Weimar dienen und markiere den Beginn des „Zukunftscampus“. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltungsreihe aus Workshops, Netzwerktreffen und Einzelberatungen für die entstehenden Projekte. Außerdem stellt der Verein dieses Jahr einen Quartiersfonds über 20.000 Euro zur Verfügung, der den erfolgversprechendsten Projekten den Start finanzieren helfen soll. Die feierliche Vergabe der Fördermittel ist zum „Markt der Möglichkeiten“ am Samstag, 23. September, geplant.

Das sollte in der Bewerbung stehen

Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, ihre Projektidee bis 27. Juni per E-Mail an zukunftscampus@stadtverwicklung.de zu senden. Das Format der Bewerbung kann frei gewählt werden, ob als Video, grafische Ideenskizze oder nur Text. Die Bewerbung sollte folgende Informationen beinhalten: Wer sind die beteiligten Personen? Was ist deren Idee? Welches Problem soll gelöst werden? Wobei wird Unterstützung benötigt?

Zum Fest der Ideen bekommen alle Bewerberinnen und Bewerber die Gelegenheit, sich zu vernetzen, gegebenenfalls noch weitere Mitstreiter zu finden und erhalten die Chance, in das Programm des Zukunftscampus aufgenommen zu werden. Durch das Förderprogramm möchte der Verein aktuellen Bedarf in Weimarer Stadtvierteln und Ortsteilen ermitteln, engagierte Bürger zusammenbringen und neue Nachbarschaftsprojekte initiieren, die auf das Gemeinwohl orientiert sind. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen im Rahmen von „Post-Corona-Stadt“ der nationalen Stadtentwicklungspolitik gefördert.