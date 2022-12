Vereinshütte am Weimarer Markt ist gefragt

Weimar. Weimarer Soroptimistinnen und DGB-Gewerkschaften bewirten.

Die Weimarer Soroptimistinnen verkaufen am kommenden Freitag, von 10 bis mindestens 20 Uhr, Bio-Glühwein, selbst gebackene Plätzchen, Apfelbrote, Käselinchen, kleine Adventsbasteleien und vieles mehr in der Vereinshütte am Markt. Der Erlös komme den zahlreichen Projekten zugute, die der Soroptimist-Club regelmäßig unterstützt, teilen die Club-Schwestern mit. „In diesem Jahre waren darunter die Baby-Willkommensbesuche des Gesundheitsamtes, der Margarethe-Geibel-Fonds der Weimarer Bürgerstiftung und die Weimarer Tafel Plus, um nur einige zu nennen“, heißt es.

Ebenfalls in der Vereinshütte werden am 14. Dezember Glühwein und aktuelle Informationen von DGB-Gewerkschaften angeboten. Die Spendensumme werde in diesem Jahr dem Förderverein der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Weimar übergeben, heißt es in einer Pressemitteilung. Kolleginnen und Kollegen vom Verdi Ortsverein, der IG Bau und EVG bieten Glühwein und kostenlosen Kinderpunsch an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich über allgemeine Fragen und über Möglichkeiten gegen explodierende Heiz- und Stromkosten zu informieren.