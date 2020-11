Seit 2019 läuft das Forschungsprojekt über „Verfolgter Musiker im nationalsozialistischen Thüringen“ an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar.

Verfolgte Musiker in Thüringen

Neueste Erkenntnisse über die Lebensumstände „Verfolgter Musiker im nationalsozialistischen Thüringen“ werden am Donnerstag und Freitag, 12. und 13. November, präsentiert und diskutiert. International etablierte sowie auch jüngere Forscherinnen und Forscher aus ganz Deutschland nehmen an der wissenschaftlichen Tagung des Instituts für Musikwissenschaft Weimar-Jena teil. Pandemiebedingt findet die Tagung jetzt online statt. Die Tagung „Verfolgte Musiker im nationalsozialistischen Thüringen. Eine Spurensuche II“ bildet einen Teil des gleichnamigen Forschungsprojektes, das bereits seit 2019 an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar läuft. Dabei wird unter anderem Bernhard Post über eine erste wissenschaftliche Auswertung des Nachlasses der Familie von Jenny Fleischer-Alt (1863-1942) berichten.