Vergabe der Weimarer Ehrennadeln findet erstmalsam 5. Dezember statt

Weimar. Vorschläge für die Würdigung in Bronze, Silber oder Gold können jederzeit im OB-Büro eingereicht werden.

Erstmals am internationalen Tag des Ehrenamts, dem 5. Dezember, sollen in diesem Jahr in Weimar verdiente Bürgerinnen und Bürger mit den Ehrennadeln der Stadt ausgezeichnet werden. Auf dieses Novum bei der Vergabe hat die Stadtverwaltung in einer Presseinformation hingewiesen. Bisher erfolgte die Auszeichnung an wechselnden Daten im Jahr.

Die Stadt Weimar würdigt mit der Ehrennadel in Bronze, Silber oder Gold Bürgerinnen und Bürger, „die sich insbesondere durch ihr ehrenamtliches Engagement in hervorragender Weise um das Ansehen der Stadt Weimar und Wohl ihrer Bürgerinnen und Bürger verdient gemacht haben“.

Dabei gibt es unterschiedliche Kriterien: Die goldene Ehrennadel wird für eine herausragende Lebensleistung auf den Gebieten der Wissenschaft, der Umwelt, der Wirtschaft, der Kultur, des Sozialwesens, Sports oder öffentlichen Lebens „an eine Person verliehen, die das Ansehen der Stadt Weimar gemehrt hat“.

Bei der silbernen Ehrennadel, die jährlich an bis zu drei Weimarerinnen und Weimarer vergeben werden kann, sind die Bereiche dieselben. Hier sei als Kriterium wichtig, dass es sich um ein „besonderes ehrenamtliches Engagement“ handele. Die bronzene Ehrennadel ist Bürgerinnen und Bürgern der Stadt vorbehalten, die im außergewöhnlichen Maß Zivilcourage bewiesen haben.

Vorschläge für die Ehrennadeln können ganzjährig eingereicht werden, betonte die Stadtverwaltung. Sie müssten grundsätzlich in schriftlicher Form mit einer ausführlichen Begründung und einer kurzen Vita der oder des zu Ehrenden dem Büro des Oberbürgermeisters übermittelt werden. Grundsätzlich dürfe sich aber niemand selber für diese Form der Ehrung vorschlagen.

Wer Kandidaten für die Verleihung in diesem Jahr benennen möchte, sollte dies nach Angaben der Stadt bis zum 30. Juni erledigen. Der Zeitpuffer bis zum 5. Dezember werde benötigt, damit sich die entsprechenden Gremien mit den Vorschlägen befassen können.

