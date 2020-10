Vergabe des 5. Weimarer Poetryfilmpreises

Mit den Internationalen Thüringer Poetryfilmtagen startet am 22. Oktober ein neues Kurzfilmfestival, das sich ausschließlich der Verbindung von Lyrik und Bewegtbild widmet. Pandemiebedingt findet es bis zum 12. November online statt. Das ist für passionierte Kinogänger natürlich schade, bietet dem neuen Festival jedoch die Gelegenheit, sich bei seinem ersten Auftritt gegenüber einer weltweiten Kurzfilmszene zu präsentieren. Das Live-Programm des Festivals beginnt am 22. Oktober um 18 Uhr mit einem Kontinentalschwerpunkt zu Afrika, der dazu beitragen soll, die Sichtbarkeit und Wahrnehmung des afrikanischen Poesiefilms zu verbessern. Besondere Länderschwerpunkte liegen dabei auf Ägypten, Mosambik und Südafrika. Höhepunkt der Filmtage ist die Vergabe des „Weimarer Poetryfilmpreises“ am Samstag, 24. Oktober. Sie wird per Livestream übertragen. Alle Filme bleiben bis zum 12. November in der Mediathek und können in Ruhe und wiederholt angeschaut werden. Festivalbesucher aus Weimar können ihre Eintrittskarten an der Kasse der Eckermann-Buchhandlung erwerben. red

https://poetryfilmtage.de