Vergangene Studienzeit in Weimar lebte in Erinnerungen wieder auf

Vor 50 Jahren kamen sie im Hotel Elefant zum festlichen Diplom-Ball zusammen. Fünfeinhalb Jahre hatten sie zusammen studiert, gelernt, getüftelt, Vorlesungen gehört, Praktika absolviert und natürlich gefeiert. Am Samstag trafen sie sich am selben Ort wieder, um ihr Goldenes Diplom zu feiern und Erlebtes Revue passieren zu lassen. Von damals 62 Diplomanden kamen 28 Jubilare aus ganz Deutschland nach Weimar, informierte Joachim Ahlgrimm aus dem Vorbereitungsteam. Sie kamen von Chemnitz bis Delmenhorst, von Starnberg bis Neubrandenburg.

Erleichtert wurde die Suche nach den einstigen Kommilitonen und Kommilitoninnen dadurch, dass zwei Gruppen ehemaliger Studierender sich jedes Jahr treffen. „Einladungen wurden im Schneeballsystem weitergeleitet. So haben wir uns gefunden“, manche indes blieben trotzdem nicht auffindbar, so auch zwei der immerhin vier Frauen ihres Jahrgangs. Viele „Weißt-Du-Nochs“ schwirrten durch den Lichtsaal des Hotels Elephant, Die Erinnerungen waren zuvor bereits durch die detailreiche Festrede von Jens-Uwe Bühner beflügelt worden, der Einzelheiten aus den Vorlesungen und Klausuren und die Professoren ins Gedächtnis rief. Ausgetauscht wurden natürlich auch Erfahrungen aus dem Berufsleben. Alle Jubilare hatten als Bauingenieure oder Stadtplaner gearbeitet. Manche hatten sich seit 50 Jahren nicht mehr gesehen, sagt Joachim Ahlgrimm.

Begonnen hatte die Feier am Ort ihres Studiums, im Hörsaal B der Bauhaus-Universität, früher Hochschule für Architektur und Bauwesen (HAB), an der Marienstraße. Dort hielt Dekan Uwe Plank-Wiedenbeck eine Vorlesung über die Entwicklung der Fakultät Bauingenieurwesen. Dort wurden ihnen die Gold-Diplome überreicht. Silvia Riedel, Leiterin Alumni-Büro der Bauhaus-Universität, habe bei der Vorbereitung sehr geholfen, sprach ihr Joachim Ahlgrimm herzliche Dankesworte aus. Und dort stellten die Gold-Diplomanden sich mit dem Foto ihrer letzten Vorlesung im Frühsommer 1969 zu einem Erinnerungsfoto. Die Studienzeit habe sie geprägt, „Bauingenieure sind eben die Besten der Welt./Darauf könnt ihr Bauen, denen stürzt niemals etwas ein./Sie müssen halt nur von der HAB-Weimar sein“, dichtete Jens-Uwe Bühner.

Und damit alle sich die Erlebnisse des Studiums, alte Fotos und Lieder auch künftig in Erinnerung rufen können, wurde für das Jubiläumstreffen eine Festschrift erstellt. Während ihre Damen am Samstagnachmittag eine Aufführung im Theater im Gewölbe besuchten, begaben sich die Jubilare an jenen Ort, der sie bei manch feuchtfröhlicher Feier gesehen hatte, – in den Kasseturm.