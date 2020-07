Kranichfeld. Das Baumbachhaus in Kranichfeld zeigt seit Samstag Dokumente aus der Zeit des Dichters in Triest an der Adria.

Verheißungsvoller Ausstellungsstart

Der Baumbachhaus-Förderverein hat mit seiner neuen Sonderausstellung „Enzian – Rudolf Baumbach und eine Europäische Alpengeschichte“ offenbar ins Schwarze getroffen: Die Reihen unterm Dach der Remise im Hof waren am Samstagnachmittag zur Vernissage gut gefüllt. Zu sehen sind hier Dokumente aus der Zeit Rudolf Baumbachs in der damals zu Österreich-Ungarn gehörenden Hafenstadt Triest an der Adria, darunter etliche Blätter aus der vom gebürtigen Kranichfelder mit ins Leben gerufenen Kneipenzeitschrift „Enzian“. Illustriert wird die Schau mit Bildern des slowenischen Fotokünstlers Dan Briski, aus der Bergwelt der Julischen Alpen. Zur Vernissage skizzierte Andreas Seifert vom Meininger Baumbachhaus unter anderem den Weg des gebürtigen Kranichfelders vom Hauslehrer in Triest zum freischaffenden Künstler. Zudem sprach Ilona Grosser aus Triest, die Baumbachs Leben in ihrer Heimatstadt intensiv erforschte.

Der Kranichfelder Verein war unlängst auch Thema im Stadtrat: Es ging um den Mietvertrag für das Museumscafé im Baumbachhaus. Der Stadtrat stimmte der Fortsetzung zu gleichen Konditionen zu, will aber bis Ende Oktober ein Konzept zur Bewirtschaftung sowie die dazugehörigen Zahlen vom Verein sehen.