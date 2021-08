Verkehrsunfall in Weimar mit drei beteiligten Fahrzeugen - 83-Jähriger in Betrug verwickelt

Weimar/Weimarer Land. Die Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Verkehrsunfall mit drei beiteiligten Fahrzeugen

Am Montagnachmittag ereignete sich in Weimar ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine Autofahrerin war auf der Fuldaer Straße unterwegs und beabsichtigte nach links in die Brahmsstraße abzubiegen.

Hierbei übersah sie den Gegenverkehr. Der Fahrer hatte keine Möglichkeit ihr auszuweichen und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der Verursacherin gegen einen parkenden Skoda geschleudert. An allen drei Autos enstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Fahrerin leicht verletzt.

Mit 98 km/h durch die 70er-Zone

Am Montag wurde durch Beamte der Autobahnpolizei eine Geschwindigkeitskontrolle in Nohra durchgeführt. Bei einem Durchlauf von 494 Fahrzeugen gab es acht Verstöße. Schnellster war ein Fahrzeugführer mit 98 bei erlaubten 70 km/h.

83-Jähriger in Betrug verwickelt

Ein 83jähriger Apoldaer teilte am Montag der Polizeiinspektion Apolda mit, dass er offenbar einer Betrugshandlung erlegen ist. Der Renter hatte am Samstag ein Paket erhalten, welches eine Apple Watch enthielt. Der 83-jährige habe diese jedoch nicht bestellt.

Der Apoldaer erzählte zudem, dass er eine Bekannte in Ghana habe, die ihn aufgefordert hätte, das Paket anzunehmen, um es später dorthin weiter zu senden. Dazu kam es nicht, so dass es bei einem versuchten Betrug blieb. Laut Angaben der Polizei wird die Uhr dem Geschädigten, einem Online-Händler, wieder zurück gesandt.

Weitere Blaulichtmeldungen:

13-Jährige zündeln in leerstehendem Haus in Leinefelde

Rentner aus Sömmerda werden Bonsaibäume im Wert von 15.000 Euro gestohlen