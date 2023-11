Eine manuelle und mit KI unterstützte Verkehrszählung ist am 22. November in Oberweimar vorgesehen. Ausgeführt wird sie von Uni-Studierenden.

Verkehrszählung in Oberweimar

Taubach. Studierende der Bauhaus-Uni lernen dabei in der Praxis, wie das Aufkommen ermittelt wird. im Einsatz soll auch ein KI-basiertes System sein:

Im Praxiseinsatz lernen Studierende der Professur Verkehrssystemplanung der Uni, wie eine Verkehrszählung korrekt abläuft. Im Blick haben sie laut Stadt am Mittwoch, 22. November, das Verkehrsaufkommen an der Kreuzung Taubacher Straße/Plan/Martin-Luther-Straße in Oberweimar. Sie erfassen dieses manuell, zum Einsatz komme ebenso ein KI-basiertes Kameraerfassungssystem.

Da die Daten noch im System ausgewertet und keine Videos entstehen würden, sei das datenschutz-konform. Die Auswertung belege ebenso die genutzten Verkehrsmittel und die Bewegungsrichtung und gehe der Stadt zu.