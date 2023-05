Verletzte nach Vorfahrtsfehler – Frau fährt in geparkte Autos und verursacht hohen Schaden

Die Meldungen der Polizei für Weimar und Umgebung.

Am Samstagmorgen gegen 5 Uhr befuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin die Bachstraße in Bad Berka in Richtung Bahnhofstraße und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer die Bachstraße entgegengesetzt und wollte an der Kreuzung nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen.

Beim Linksabbiegen missachtete er laut Polizei die Vorfahrt der entgegenkommenden 23-Jährigen, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in ein Klinikum eingeliefert.

Mazda geklaut - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 10.45 bis 14.15 Uhr einen brauen Pkw Mazda CX5. Dieser stand laut Polizei verschlossen in einer Parklücke in der Edith-Stein-Straße in Weimar. Der Pkw (Baujahr 2017) hat einen Wert von etwa 22.000 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar unter Telefon 03643/882-0 oder per E-Mail pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Frau fährt in geparkte Autos und verursacht hohen Schaden

Am Freitagnachmittag befuhr eine 56-jährige Fahrzeugführerin die Blankenhainer Straße in Bad Berka in Richtung Parkplatz Bleichstraße. An der Einmündung zum Parkplatz wollte sie nach links abbiegen, jedoch fuhr sie geradeaus in zwei geparkte Pkw und beschädigte deren Frontbereich.

In ihrem eigenen Pkw lösten die Airbags aus. Sie selbst blieb unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 30.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Mann stürzt bei Vollbremsung im Bus

Am Freitag gegen Mittag befuhr eine 64-jährige Pkw-Fahrerin die Carl-von-Ossietzky-Straße in Richtung Carl-August-Allee in Weimar und wollte dort nach links abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 23-jähriger Busfahrer die Carl-August-Allee stadteinwärts.

Beim Abbiegen beachtete die Pkw-Fahrerin den vorfahrtsberechtigten Bus nicht, so die Polizei. Der Busfahrer musste scharf bremsen, dabei stürzte ein 39-jähriger Fahrgast im Bus. Er wurde leicht verletzt und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die Pkw-Fahrerin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten.

Junge Frauen geben Betäubungsmittel heraus

Am Freitagabend führten die Beamten im Bereich des Zeppelinplatzes in Weimar Jugendschutzkontrollen durch. Hierbei konnte bei zwei jungen Frauen Marihuanageruch wahrgenommen werden. Darauf angesprochen gaben beide (19 und 20 Jahre) geringe Mengen Betäubungsmittel freiwillig heraus. Diese wurden beschlagnahmt und die jeweiligen Anzeigen gefertigt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.