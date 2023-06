Vermisst 76-Jähriger aus Weimar gefunden

Die Polizei in Weimar hat nach einem Senior gesucht (Symbolbild).

Weimar. Der seit Sonntag vermisste Senior aus Weimar ist gefunden worden. Die Polizei hatte mit einem Foto und einer Personenbeschreibung nach dem Mann gesucht.

Der seit den frühen Sonntagabendstunden als vermisst gemeldete 76-Jährige aus Weimar ist am Montagmorgen wohlbehalten aufgefunden worden. Das teilte die Polizei mit und dankte für die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Der Senior hatte am Nachmittag seine Wohnung in unbekannte Richtung verlassen und war fortan verschwunden. Da er auf Medikamente angewiesen ist und diese dringend einnehmen musste, war nicht auszuschließen gewesen, dass sich der 76-Jährige in einer hilflosen Lage befinden könnte.

